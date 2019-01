AfD-Klage gegen Ausschluss aus Stiftungsrat – Klage abgewiesen

Die AfD ist mit einer Klage gegen ihren Ausschluss aus dem Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten am Staatsgerichtshof in Bückeburg vorerst gescheitert. Das berichtet der NDR. Laut dem Bericht haben die Richter die Klage abgewiesen, weil sie teilweise nicht zulässig und darüber hinaus nicht begründet sei. Mit dem Ausschluss der AfD aus der Stiftungsarbeit hätten die anderen Fraktionen nicht gegen die Verfassung verstoßen.

Holocaust-Überlebende äußern Besorgnis

Der Stiftungsrat ist auch für die Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen zuständig. Als sich nach dem Einzug der AfD in den Landtag vor gut einem Jahr abzeichnete, dass ein AfD-Politiker in den Stiftungsrat einziehen könnte, hatten Holocaust-Überlebende aus Israel, Frankreich und den USA besorgte Briefe geschrieben. Daraufhin hatte der Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen eine Verkleinerung des Stiftungsrates beschlossen. Dort sind nur noch vier Fraktionen vertreten - die AfD bleibt damit außen vor.

Die Fraktion sah sich daraufhin in ihren Rechten als Opposition verletzt und hatte deshalb eine Klage gegen den Landtag beim Staatsgerichtshof eingereicht. Sie bezieht sich dabei auf die Artikel 19 und 20 der niedersächsischen Verfassung. In Artikel 19 heißt es: “Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, die die Landesregierung nicht stützen, haben das Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit.“ Artikel 20 regelt, dass alle Fraktionen auch in den Ausschüssen des Landtags vertreten sein müssen. Die AfD argumentiert, dass der Stiftungsrat mit einem Landtags-Ausschuss vergleichbar ist.

Stiftungsrat kein gremium innerhalb des Parlaments

Abgeordnete anderer Fraktionen sehen das anders und meinen, dass der Stiftungsrat als Gremium außerhalb des Parlaments anders behandelt werden muss wie ein Landtags-Ausschuss. Es gebe keine Rechtsgrundlage, aus der sich ein Anspruch der AfD auf einen Sitz im Stiftungsrat ableiten lasse. dpa