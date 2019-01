Erneut Stellwerk-Störung am Hauptbahnhof Hannover

Hannover. Erst am Sonntag hatte das Stellwerk den Knotenpunkt stundenlang lahmgelegt. Auch am Dienstag kommt es in Hannover nach einer Störung zu Behinderungen.

Eine erneute Störung am Stellwerk hat am Hauptbahnhof in Hannover in der Nacht zu Dienstag und am frühen Morgen Behinderungen im Bahnverkehr verursacht. Fernverkehrszüge konnten bis etwa 04.30 Uhr nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Auch der Regionalverkehr sei betroffen gewesen. Insbesondere bei der S-Bahn kam es dem Sprecher zufolge zu mehreren Ausfällen. Die Störung sei zwar inzwischen behoben, es komme jedoch nach wie vor zu Folgeverspätungen, teilte er weiter mit.

Auf Twitter schrieb die Bahn, der Halt Hannover Hauptbahnhof könne entfallen. Zugausfälle seien möglich. Bereits am Sonntag hatte der Ausfall eines Stellwerks den Hauptbahnhof in Hannover stundenlang lahm gelegt . dpa