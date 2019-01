Öffentliche Personalausgaben in Niedersachsen stiegen deutlich an

Die Personalausgaben öffentlicher Haushalte sind in Niedersachsen stark gestiegen. Das Land, die Kommunen und die Sozialversicherer haben im Jahr 2017 zusammen mehr als 20 Milliarden Euro für aktive und ehemalige Mitarbeiter ausgegeben. Das sind nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) gut eine Milliarde Euro oder 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Weitere Steigerung für 2019 geplant

Nach Angaben des Finanzministeriums in Hannover hat alleine das Land 2017 etwa 14 Milliarden Euro für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger ausgegeben. Der Betrag sei 2018 erneut auf rund 14,5 Milliarden Euro gestiegen, sagte ein Sprecher. Für 2019 sei eine weitere Steigerung auf rund 15,3 Milliarden Euro geplant.

Die Mehrausgaben seien vor allem auf die Tariferhöhungen und die Anhebung der Bezüge für Beamte zurückzuführen, hieß es. Zudem steige der Anteil an Versorgungsausgaben, weil die Zahl der Empfänger und deren Lebenserwartung steige.

Nur das Saarland gibt mehr aus

Die sogenannte Personalausgabenquote in Niedersachsen lag im Jahr 2017 nach Angaben des LSN bei 44,4 Prozent und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit wandten Länder, Kommunen und Sozialversicherungen im Schnitt dagegen nur 39,9 Prozent ihrer Haushaltsmittel für Personal auf. Eine höhere Quote als Niedersachsen hatte nur das Saarland (45,5). In Bremen lag die Quote mit 34,5 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Den geringsten Personalkostenanteil hatte Hamburg (32,4 Prozent).

Bei den Personalausgaben je Einwohner rangierte Niedersachsen mit 2520 Euro unter dem Bundesdurchschnitt von 2549 Euro. Die höchsten Werte wiesen hier Hamburg (3439) und Bremen (3148 Euro) auf. Die in Relation wenigsten Personalausgaben hatte Thüringen (2242 Euro je Einwohner).