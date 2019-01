Zahl der Falschgeldfälle in Niedersachsen geht zurück

Unter einer UV-Lampe werden in der Zentrale der Deutschen Bundesbank die in das Papier einer echten 50-Euro-Banknote eingearbeiteten Sicherheitsfasern mehrfarbig zum Leuchten gebracht.

In Niedersachsen ist vermutlich weniger Falschgeld im Umlauf als in früheren Jahren. Die Zahl der Fälle, in denen ein oder mehrere gefälschte Banknoten sichergestellt wurden, sei im Jahr 2018 deutlich zurückgegangen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Hannover.

Eine konkrete Zahl wollte das LKA noch nicht nennen. Sie solle erst mit der Veröffentlichung der offiziellen Kriminalstatistik zu Beginn 2019 durch das Innenministerium bekannt gegeben werden. Im Jahr 2017 war in Niedersachsen 5832 Mal Falschgeld sichergestellt worden.

50 Euro-Schein bei Geldfälschern am beliebtesten

Wie in den Vorjahren ist der 50-Euro-Schein nach wie vor die beliebteste Wert unter Geldfälschern. Die Note habe einen Anteil von rund 65 Prozent an den Falsifikaten, sagte der LKA-Sprecher. Nach den Erkenntnissen der Ermittler werden die falschen Euro-Scheine vorrangig in Italien, Südosteuropa, den Niederlanden und Frankreich, aber auch in Südamerika produziert. Vielfach seien dabei gelernte Arbeitskräfte aus dem Druckerei-Gewerbe tätig. Die Initiatoren der Falschgeld-Produktion werden der Organisierten Kriminalität zugerechnet.

Die Blüten kommen nach LKA-Angaben zum Teil auf dem klassischen Weg über Groß- und Zwischenhändler auf den Markt. Seit einigen Jahren seien aber auch Täter aktiv, die Falschgeld über das Internet vertreiben. In Umlauf werden die falschen Banknoten dann vielfach im sogenannten Ameisen-Handel gebracht, indem sie - nicht selten von Drogenkonsumenten - zum Bezahlen im Einzelhandel verwendet werden.

Die meisten Fälschungen sind leicht erkennbar

Ganz anders gelagert war ein Fall im Februar 2018. Damals stellten Zollbeamte an der Autobahn 30 bei Osnabrück bei einer Fahrzeugkontrolle auf einen Schlag 322 000 Euro Falschgeld sicher. Die Autoinsassen gaben zu Protokoll, sie hätten mit dem Geld Blumen und Gewächse in den Niederlanden kaufen wollen.

Nahezu alle in Niedersachsen aufgetauchten Falschnoten seien im übrigen als solche erkennbar, sagte der LKA-Sprecher. Man müsse sich nur einige Sicherheitsmerkmale echter Geldnoten einprägen. Dann könne man mit etwas Aufmerksamkeit mindestens neun von zehn Falschnoten erkennen. Der Euro gelte nach wie vor als fälschungssicher. “Er wird nur nachgeahmt“, sagte der Sprecher. dpa