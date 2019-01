Hildesheim: Mann greift neuen Freund der Ex-Frau mit Messer an

Hildesheim. Der 35-Jährige ging am vergangenen Sonntag auf den Lebensgefährten seiner Ex-Frau los. Am Mittwoch kann ihn die Polizei in Bremen fassen.

Ein 35 Jahre alter Mann soll in Duingen im Landkreis Hildesheim versucht haben, mit einem Messer auf den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau einzustechen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Sonntag.

35-Jähriger greift Lebensgefährten an

Den Ermittlungen zufolge verfolgte der 35-Jährige zunächst das Fahrzeug, in dem seine Ex-Frau aus Hannover und ihr 29-jähriger Lebensgefährte aus Laatzen fuhren. In dem Auto saßen auch zwei weitere Personen. In Duingen hielt der PKW am Fahrbahnrand, um zu wenden. In diesem Augenblick versperrte ihnen der 35-Jährige aus Bremen mit seinem Auto den Weg. Er sprang aus dem Fahrzeug und griff die Personen an. Dabei soll er mehrfach versucht haben, dem Lebensgefährten seiner Ex-Frau mit einem Messer in den Oberkörper zu stechen. Der Angriff wurde abgewehrt.

Polizei stellt den Mann in Bremen

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim Haftbefehl. Erst am Mittwoch konnten Beamte der Bremer Polizei den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung verhaften. Die Ermittlungen dauern an. pop