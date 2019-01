Messerstecherei in Soltau: Zwei Männer schwer verletzt

Im Streit haben sich zwei junge Männer in Soltau mit Messerstichen schwer verletzt. Die 21 Jahre alten Männer hätten sich am Silvestermorgen an einer Waldhütte verabredet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort zog einer der beiden ein Messer und stach auf den anderen ein.

Opfer wehrt sich

Dem Opfer gelang es bei dem Vorfall am Montag, dem Täter das Messer zu entreißen und auf den Angreifer einzustechen. Beide Männer verließen den Tatort in unterschiedliche Richtungen und baten Unbeteiligte um Hilfe.

Rettungswagen fuhren sie in unterschiedliche Krankenhäuser. Einer der beiden wurde bei seiner Entlassung festgenommen. Er sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. dpa