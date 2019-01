Anzeige per Klick: Viel Betrieb auf den Online-Wachen

In Niedersachsen und Bremen hat sich die Online-Wache nach Polizeiangaben bewährt. Sei ihrer Einführung vor über zehn Jahren habe sie sich zu einem etablierten Instrument der Polizeiarbeit entwickelt, teilte das Innenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sei hoch. 2018 gingen bei der Polizei Niedersachsen bis zum Stichtag 13. Dezember über 38 600 Anzeigen zu Straftaten online ein. Das waren bereits mehr als fünf Prozent mehr als im Gesamtjahr 2017.

Fahrraddiebstähle und Internetkriminalität

In Bremen startete die Online-Wache im März 2017. Seit dem Beginn bis Anfang Dezember dieses Jahres wurden dort rund 3900 Anzeigen registriert. In Bremerhaven, das über eine eigenständige Ortspolizei verfügt, waren es 436. In beiden Städten zog die Polizei ein positives Fazit.

Die Online-Wache der Polizei Niedersachsen nahm im Februar 2007 den Betrieb auf. Gingen im ersten Jahr insgesamt 5747 Vorgänge über das Internet ein, waren es 2008 schon 8300 Fälle. 2016 wurden den Angaben zufolge bereits 37 000 Fälle über die Online-Wache angezeigt. In der Gesamtzahl dominieren Fahrraddiebstähle und unterschiedliche Formen der Internetkriminalität: „Alleine diese beiden Deliktbereiche machten beispielsweise 2017 über 30 Prozent der elektronischen Eingaben aus“, hieß es aus dem Innenministerium.

Onlinewache kein Ersatz für 110

In Bremen sind bislang lediglich Strafanzeigen wegen Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung möglich. Im Januar soll voraussichtlich die Deliktart „Personaldokumentendiebstahl“ hinzukommen. „Die Online-Wache hat sich bewährt“, bilanzierte Rainer Zottmann, der Leiter Direktion Schutzpolizei. „Wir wollen die Online-Wache konsequent ausbauen und die polizeilichen Angebote erweitern.“ Allerdings sieht Zottmann auch klare Grenzen: „Dringende und gefährliche Sachverhalte sollen selbstverständlich weiterhin über die kostenfreie Rufnummer 110 an die Polizei gemeldet werden.“

Freie Textfelder ermöglichen auch Anzeige anderer Delikte

In der Seestadt Bremerhaven wurden 2018 knapp 20 Prozent der bis einschließlich August gemeldeten 559 angezeigten Fahrraddiebstähle online angezeigt. Die Online-Wache sei nicht zweckentfremdet worden. „Es hat keine manipulierten Anzeigen gegeben. Der Service ist vom Bürger gut angenommen worden“, so ein Polizeisprecher. Auch in Bremerhaven können bislang Fahrraddiebstahl und Sachbeschädigung online angezeigt werde. Werden in freien Textfeldern bei der Anzeigenerstattung aber andere Delikte angegeben, kann die Polizei diese nicht einfach ignorieren. So gingen auch mehrere Verkehrsunfälle und Delikte wie Beleidigung und Wohnungseinbruch bei der Bremerhavener Polizei per Online-Anzeige ein.