Messerattacke in Goslar: Frau bei Streit von Ehemann verletzt

Goslar. In der Silvesternacht kam es zwischen den Eheleuten zu einer Auseinandersetzung. Nach der Tat flüchtet der Mann. Die Polizei stellt ihn am Abend.

Ein Streit zwischen zwei getrennt lebenden Eheleute ist in der Silvesternacht in Goslar eskaliert.

Laut Bericht der Polizei hat ein 27 Jahre alter Mann seine 20-jährige Ehefrau mit einem Messer angegriffen. Er verletzte die Frau an der Wange sowie am Rücken. Sie kam in ein Krankenhaus.

Polizei fasst 27-Jährigen

Anschließend attackierte der mutmaßliche Täter auch ein Paar, mit dem die Frau unterwegs war. Sie wurden nicht verletzt.

Nach dem Angriff flüchtete der 27-Jährige. Erst am Dienstagabend konnte der Mann nach intensiver Fahndung vorläufig festgenommen werden, so die Polizei. pop