Feuer in Langenhagen: Mann stirbt an schweren Verletzungen

Ein Mann aus Langenhagen bei Hannover, der kurz vor Silvester bei einem Brand schwer verletzt wurde, ist tot. Der 55-Jährige sei am Neujahrsmorgen in einer Klinik seinen Brandverletzungen erlegen, teilte die Polizei in Hannover am Dienstag mit. Rauch verteilte sich im ganzen Haus Das Feuer war am...