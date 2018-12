Niedersächsischer Zentralratsvorsitzender begrüßt Moscheesteuer

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Niedersachsen, Sadiqu Al-Mousllie, begrüßt den Vorschlag einer Moscheesteuer. „Die Diskussion eröffnet auch eine Debatte darüber, welches Standing die muslimischen Gemeinden in unserer Gemeinschaft haben“, sagte Al-Mousllie in Braunschweig dem Evangelischen Pressedienst.

Allerdings müssten dafür auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Daher müssten die muslimischen Gemeinden zunächst einen offiziellen Status erlangen, sagte Al-Mousllie. „Als Religionsgemeinschaften sind wir schon längst da, aber dieser Status ist bis heute nicht erteilt worden.“

Den muslimischen Gemeinden sollte allerdings im Zusammenhang mit der Moscheesteuer klar gemacht werden, welche Rechte und Pflichten damit verbunden seien. Aus seiner Sicht wäre es daher ratsam, ein Konzept zu entwickeln, an dem sich die Gemeinden erst mal auf freiwilliger Basis beteiligen könnten. Der Zentralrat der Muslime in Niedersachsen vertritt landesweit rund zehn Moscheegemeinden.