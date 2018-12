Zahl der Drogentoten in Niedersachsen in diesem Jahr gestiegen

Die Zahl der Drogentoten in Niedersachsen ist gestiegen. Im Jahr 2018 seien bis zum Stichtag 30. November bereits 74 Opfer registriert worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit. Dies seien neun Drogentote mehr als im gesamten Vorjahr, sagte ein Sprecher. Konkrete Gründe für die Entwicklung seien dem LKA allerdings nicht bekannt.

Unter den Opfern sind Männer wie schon in den Vorjahren deutlich in der Überzahl. Das LKA registrierte 62 männliche und 12 weibliche Drogentote. Das durchschnittliche Alter lag ähnlich wie in der Vergangenheit bei 38 Jahren. Der jüngste Rauschgifttote war 18 Jahre alt.

Heroin sei nach wie vor das Betäubungsmittel, an dem die meisten Drogenkonsumenten verstorben seien, sagte der LKA-Sprecher. Vielfach werde die Droge auch in Kombination mit anderen Rauschgiften genommen. Betroffene verstürben entweder direkt am Konsum der Substanzen oder an den damit einhergehenden Begleiterkrankungen.