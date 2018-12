80-jähriger Schwerbehinderter ausgeraubt und schwer verletzt

Ein 80 Jahre alter schwerbehinderter Mann ist am Abend vor Heiligabend auf offener Straße in Celle ausgeraubt und schwer verletzt worden. Zunächst stieß ein Mann das Opfer gegen ein Garagentor, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Der Rentner fiel zu Boden, brach sich Becken und Handgelenk. Danach habe ein zweiter Mann dem Verletzten eine Geldbörse mit rund 500 Euro Bargeld gestohlen. Beide Täter flohen. Der 80-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

