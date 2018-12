Keine weiße Weihnacht: Wetter bleibt mild und trüb

Hannover. Wer zur Bescherung Schnee will, muss ins Gebirge. In Niedersachsen hingegen deutet nichts auf Winter hin – und das bleibt noch eine Weile so.

Keine weiße Weihnacht in Sicht: Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Niedersachsen grau und regnerisch bei meist milden Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Lediglich im Oberharz könne es über 600 Meter eventuell die eine oder andere Schneeflocke geben, hieß es. Am Heiligabend wird liegen die Temperaturen zwischen vier bis sechs Grad, auch die Sonne könne sich zeitweise zeigen, sagte ein Sprecher.

An den folgenden Weihnachtstagen gebe es jedoch wieder viele Wolken und die Sonne lasse sich nicht mehr blicken. Die Temperaturen liegen demnach an der Küste bei etwa acht Grad und im Landesinnern bei rund sechs Grad. Es bleibt unbeständig und relativ mild. In den Nächten liegen die Temperaturen knapp über null Grad. Diese Wetterlage hält sich aus jetziger Sicht bis zum Jahreswechsel.