Terrorverdächtige als Herausforderung für Gefängnispersonal

Angesichts von psychisch labilen und radikalisierten Gefängnis-Insassen fordert der Verband Niedersächsischer Strafvollzugsbediensteter (VNSB) deutlich mehr Stellen. Unklar sei zum Beispiel, wie die im neuen Polizeigesetz vorgesehene Präventivhaft umgesetzt werden könne, sagte VNSB-Chef Uwe Oelkers der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben weder Platz dafür noch Personal», sagte Oelkers, der seit fast 30 Jahren im Strafvollzug arbeitet.

Bis zu 74 Tage Präventivhaft

Nach den Plänen der rot-schwarzen Landesregierung sollen Terrorverdächtige bis zu 74 Tage in Präventivhaft genommen werden können.

Statistische Erhebungen unter dem Stichwort "Terrorverdacht" werden nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums in den Anstalten nicht geführt. Es gebe 15 Häftlinge, die aufgrund des Haftbefehls, der Anklage, des Urteils oder konkreter sicherheitsbehördlicher Erkenntnisse als Salafisten oder Dschihadisten einzustufen sind, teilte das Ministerium mit.

Neue Stellen „Mogelpackung“

Das Land schafft zum neuen Jahr 31 neue Stellen im Justizvollzug, Oelkers bezeichnet dies als "Mogelpackung". Elf davon ersetzen Stellen eines privaten Betreibers, der die Aufsicht für die Werkstätten der JVA Bremervörde gekündigt habe. Laut Oelkers fehlen landesweit rund 200 Vollzeitstellen. Diese müssten mit Blick auf die wachsenden Probleme schnell besetzt werden. "Wir haben immer mehr verurteilte Terroristen in Haft und sollen auch noch dafür sorgen, dass sich andere nicht radikalisieren", sagte er.

In den 1970er Jahren waren Linksterroristen der "RAF-Fraktion" zentral für ganz Deutschland in der JVA Stuttgart-Stammheim untergebracht. Möglicherweise sei eine solche zentrale Unterbringung von Terroristen einfacher und kostengünstiger, meinte Oelkers. "Bei den islamistischen Terroristen macht jedes Bundesland seine eigene Sache", kritisierte er.

Viele Häftlinge sprechen kein Deutsch

Vermehrt müssten Kollegen Gefangene zu langwierigen Gerichtsprozessen begleiten, diese Wachleute fehlten dann in den Anstalten. Eigentlich müsse rund um die Uhr ein Wachmann auf jeder Station präsent sein, dies sei aber vielerorts nicht zu leisten. Eine wachsende Zahl der Insassen sei alkohol- und drogenabhängig und habe psychische Probleme. "Bei den Gefängnispsychologen brauchen wir händeringend Männer", sagte der Verbandschef. "Wir haben Gefangene, die dürfen gar keinen Kontakt mit Frauen haben."

Zudem sprechen dem Verbandschef zufolge viele Häftlinge kein Deutsch. Nach Angaben des Justizministeriums in Hannover lag der Ausländeranteil in den Gefängnissen 2014 bei 23,5 Prozent, im ersten Halbjahr 2018 waren es durchschnittlich 31,9 Prozent. Die Zahl der Inhaftierten ging in diesem Zeitraum leicht von 5066 auf 4880 zurück.