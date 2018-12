Braunlage. Der Wunsch nach Schnee an den Feiertagen dürfte sich auch in diesem Jahr nicht erfüllen. Die Temperaturen werden laut Wetterdienst mild.

Wenig Hoffnung auf weiße Weihnacht in Niedersachsen

Mit weißen Weihnachten können die Niedersachsen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht rechnen. Allenfalls in den Hochlagen des Harzes könne es möglicherweise etwas schneien, sagte ein Sprecher am Freitag.

Für das Wochenende rechnet der DWD für ganz Niedersachsen mit unbeständigem und relativ milder Witterung.

Milde Temperaturen, viele Wolken

Unter Tiefdruckeinfluss werde es sowohl an den Küsten als auch im Binnenland dichte Wolken mit schauerartigen Niederschlägen geben. Die Temperaturen steigen bis auf acht Grad. Selbst in 700 Metern Höhe könne es im Harz bis zu sechs Grad warm werden, sagte der Sprecher. An den Küsten und exponierten Höhenlagen sei mit Sturmböen zu rechnen.

Anfang kommender Woche sollen die Temperaturen zwar etwas sinken. Ein wenig Schnee werde aber allenfalls oberhalb von 500 Metern fallen, sagte der DWD-Sprecher. In den anderen Landesteilen werde es über die Weihnachtstage voraussichtlich mild und wolkenreich bleiben.

Wintersportler können auf den 27. Dezember hoffe

Im Oberharz hofft man unterdessen, dass die Wintersportsaison Mitte kommender Woche starten kann. Nach Angaben der Seilbahngesellschaft sollen Lifte und Pisten am 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage jetzt voraussichtlich am 27. Dezember ihren Betrieb aufnehmen. dpa