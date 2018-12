Demenz? Raus aus der Tabu-Zone!

Werbung in eigener Sache ist nicht so einfach für die Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Gifhorn. „Die Leute machen einen großen Bogen um das Thema, sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Es ist sehr schwierig, in der Öffentlichkeit eine Stimme laut werden zu lassen“, erklärt Brunhild Rieger. Die ausgebildete Pflegekraft ist seit der Gründung 2004 dabei, leistet aktuell Vorstandsarbeit im Verein und betreut eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige.

Die zweite Selbsthilfegruppe leitet Astrid Korte, sie ist die Koordinatorin der Alzheimer-Gesellschaft und einzige Angestellte mit 20 Stunden in der Woche.

Seit neun Jahren kämpft sie gegen die Auswirkungen der Krankheit Demenz, die oft tödlich endet. Hilfe für die Betroffenen gebe es oft nicht, die Medikamente könnten den Verlauf in vielen Fällen lediglich etwas verzögern, stellt Brunhild Rieger fest. Deshalb konzentriert sich die Arbeit der Alzheimer-Gesellschaft insbesondere auf die Unterstützung von Angehörigen. „Und die kommen oft erst zu mir, wenn irgendetwas Schlimmes oder Merkwürdiges passiert ist“, berichtet Astrid Korte.

Meist seien die Angehörigen auch verärgert, warum denn der Erkrankte ihnen das antun könne, ergänzt Brunhild Rieger. Doch: „Je mehr sie dann über die Krankheit und den Umgang mit ihr wissen, verändert sich die Einstellung, und irgendwann funktioniert es dann.“

Dafür sind unter anderem die Beratungen dreimal in der Woche im kleinen Büro in der Braunschweiger Straße 137 verantwortlich. Aber auch per Telefon oder gar Hausbesuch hilft Astrid Korte. So kommen rund 600 Beratungen jährlich zusammen. Zudem gibt es die beiden Selbsthilfegruppe und Vortragsreihen, in denen die Alzheimer-Gesellschaft informiert und wichtige Tipps gibt. Das kostet viel Geld, und der Verein ist auf Spenden angewiesen. „So ein Referenten-Honorar kann schon mal 1000 Euro und mehr betragen“, meint Brunhild Rieger. 25 Euro beträgt der Jahresbeitrag für die etwa 70 Mitglieder. Da ist finanzielle Unterstützung stets willkommen.

Und das Geld der Spender ist gut angelegt, da die Belastungen für die betroffenen Familien hochgradig sind. Ob Neurologenbesuch, Pflegeantrag, Vorsorge oder der allgemeine Umgang mit der Demenz, die Angehörigen stehen vor riesigen Herausforderungen, wissen die beiden Frauen aus Erfahrung. Aufgrund der stetig steigenden Lebenserwartung steige auch die Zahl der Demenzerkrankungen. Deshalb möchten die Verantwortlichen der Alzheimer-Gesellschaft das Angebot ausweiten. Brunhild Rieger und Astrid Korte sind sich einig: „Wir würden gerne in der Angehörigenarbeit Einzelprojekte starten. Außerdem rennen uns die Leute bei unseren Vorträgen die Türen ein. Deshalb würde wir auch hier gerne Quantität und Qualität verbessern., um den Leuten die Augen zu öffnen und das Thema Demenz aus der Tabu-Zone holen.“

