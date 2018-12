Verdi fordert mehr Geld für Tausende Diakonie-Beschäftigte

Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für Diakonie-Beschäftigte in Niedersachsen.

Hannover. Am Montag beginnen in Hannover die Entgeltverhandlungen für rund 35.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft Verdi fordert rund sechs Prozent mehr Geld.

Für rund 35.000 Diakoniebeschäftigte in Niedersachsen beginnen am Montag in Hannover die Entgeltverhandlungen.

Sechs Prozent mehr Geld

Die Gewerkschaft Verdi sowie der Marburger Bund fordern für die Beschäftigten in evangelischen Krankenhäusern, der Behindertenhilfe, Altenheimen sowie in Kindergärten und der Jugendhilfe sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr.

Auszubildende sollen 100 Euro mehr im Monat und ebenfalls einen Anspruch auf 30 Tage Urlaub erhalten. Zuschläge sollen außerdem die Belastung durch die Arbeit im Schichtsystem besser honorieren. dpa