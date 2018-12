Deutscher Wetterdienst warnt vor Glättegefahr in Niedersachsen

Autofahrer in Niedersachsen müssen sich am Montagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Nach dem Niederschlag am Vorabend gibt es auf vielen Straßen in der Region überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen sollen.

Warnung besonders in Hannover

Im Norden kam es in der Nacht zu vielen Unfällen. Insbesondere in der Region nördlich von Hannover gilt für die frühen Morgenstunden eine besondere Glättewarnung.

Autofahrer sollen angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren – für die Umrüstung auf Winterreifen wird es höchste Zeit. In den nächsten Tagen wird es voraussichtlich besonders im Osten Deutschlands glatt. dpa