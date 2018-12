Landwirte rechnen mit schwachen Rübenernte in Niedersachsen

Landwirte in Niedersachsen rechnen in diesem Jahr mit einer schwachen Rübenernte.

Angesichts der extremen Trockenheit im Sommer befürchtet der Landesbauernverband eine schwache Zuckerrübenernte. Die Bilanz für Niedersachsen falle unterdurchschnittlich aus, sagte der Vizepräsident des Landvolks, Ulrich Löhr, der Deutschen Presse-Agentur. Die Rüben seien süß wie kaum jemals zuvor, aber auch sehr klein. „Wie auch bei Getreide, Raps und Kartoffeln haben wir große Ertragsschwankungen beobachtet, je nach Bodengüte und Witterung“, sagte Löhr.

Kampagne startet später

Auch der Zuckerhersteller Nordzucker erwartet unterdurchschnittliche Rübenerträge. Es gebe aber große regionale Unterschiede, sagte eine Sprecherin von Europas zweitgrößtem Produzenten mit Hauptsitz in Braunschweig. Das Unternehmen rechnet wie die Landwirte mit einem höheren Zuckergehalt. Nach der Trockenheit im Sommer und in den Herbstmonaten seien die Werke in diesem Jahr etwas später in die Kampagne gestartet. Die Verarbeitung der Zuckerrüben werde je nach Standort zwischen Weihnachten und Mitte Januar enden.

Sehr schlechte Ernte im Norden

Die Zwischenbilanz für die Landwirte fällt ernüchternd aus. „Leider enttäuscht auch die Bezahlung der Hackfrüchte, die gerade in den Ackerbauregionen eine tragende Rolle bei den Betriebseinkommen einnimmt“, berichtete Landvolk-Vizepräsident Löhr. Die ehemalige „Königin der Ackerfrüchte“ werde damit zu einer kleinen „Prinzessin“ abgestuft.

Ende November hatte der Landesbauernverband berichtet, dass der Norden und Osten bundesweit betrachtet deutlich stärker unter der Trockenheit gelitten hätten als der Süden und Westen Deutschlands. Es werde daher Betriebe mit einer sehr schlechte Ernte geben. Wenige Kilometer weiter würden Bauern aber auch Rekordernten einfahren.

Insgesamt werde die aktuelle Rübenernte in Norddeutschland sowie Deutschland und Europa geringer ausfallen als im langjährigen Durchschnitt, hieß es. dpa