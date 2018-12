Zugausfall nach Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof Hannover

Hannover. Wegen eines Stromausfalls fiel am Sonntag der gesamte Zugverkehr am Hauptbahnhof aus. Am Nachmittag rollten die Züge wieder - zumindest teilweise.

Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist der gesamte Zugverkehr am Hauptbahnhof Hannover am Sonntag zeitweise ausgefallen. Weshalb es zu dem Stromausfall am Sonntagmittag gegen 12:40 Uhr kam, war zunächst unklar, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Nach Angaben der Bundespolizei kann ein Fremdverschulden aber ausgeschlossen werden: "Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen wir von einem technischen Defekt aus", sagte ein Sprecher. Am Nachmittag wurde der Stromausfall schließlich behoben und der Betrieb wieder aufgenommen.

Züge rollten am Nachmittag - zumindest teilweise

Verärgerte Reisende warteten mit teils schwerem Gepäck am ersten Advent im Hauptbahnhof Hannover, als dort alle Räder still standen. Vor dem Informationsstand der Deutschen Bahn bildeten sich meterlange Schlangen von Menschen: Sie wollten wissen, wann, ob und wie ihre Reise weitergehen soll.

Um 15.30 Uhr rollten die Züge zumindest teilweise wieder. Dennoch kam es laut der Sprecherin der Deutschen Bahn weiterhin zu Zugverspätungen und -ausfällen. Der Fernverkehr wurde während der Oberleitungsstörung ersatzweise über Celle, Lehrte, Hannover Messe/Laatzen und Wunstorf mit Halt in den letzteren drei Stationen umgeleitet. Für den S-Bahn-Verkehr wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.