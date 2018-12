Niedersachsen-CDU entscheidet über Kandidaten für Europawahl

Die niedersächsische CDU will am Samstag (13.45 Uhr) in Hannover ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai wählen. Es gilt als sicher, dass der Ex-Ministerpräsident und EU-Parlamentarier David McAllister (47) erneut zum Spitzenkandidaten gekürt wird. Derzeit ist die Niedersachsen-CDU mit vier Abgeordneten im EU-Parlament vertreten.

Jens Gieseke aus dem Emsland, der 2014 als Nachfolger von Hans-Gert Pöttering nach Straßburg ging, möchte wieder nominiert werden. Ebenso Stefan Gehrold aus Vechta, der im September für Burkhard Balz nachgerückt war, als dieser in sein neues Amt als Bundesbank-Vorstand wechselte.

Keine Bundesliste für Europawahl

Nicht wieder mit dabei sein wird Godelieve Quisthoudt-Rowohl aus Hildesheim. Die 71-Jährige war seit 1989 durchgehend Mitglied des EU-Parlaments und hört nun auf. Sie hatte auf der Landesliste Platz 3 belegt. Als mögliche Anwärterin auf diesen Listenplatz gilt die ehemalige Bundestagsabgeordnete Ute Bertram aus Hildesheim.

Insgesamt wurden 26 Bewerbungen für die Landesliste eingereicht, darunter sind 11 Frauen. Bewerbungen für einzelne Plätze gibt es nicht. Die CDU stellt für die Europawahl am 26. Mai 2019 keine Bundesliste auf, sondern nur Landeslisten.