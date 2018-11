Hannover. Der Verteidiger des Angeklagten plädiert auf Freispruch. Die Strafkammer verwies darauf, dass auch eine Verurteilung wegen Totschlags in Frage komme.

Mord an Anna-Lena: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 16-jährigen Anna-Lena aus Barsinghausen hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Der Verteidiger halte die Tat indes nicht für nachgewiesen und habe auf Freispruch für den 24 Jahre alten Angeklagten plädiert, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hannover nach der Verhandlung am Mittwoch.

Täter und Opfer kannten sich

Die blutüberströmte Leiche der Jugendlichen war Mitte Juni vor einer Grundschule in der Kleinstadt entdeckt worden. Das Mädchen starb laut Obduktion durch Tritte auf den Hals und massive Schläge mit einem 1,30 Meter langen Ast. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich erst kurz vor der Attacke kennengelernt haben. Der Angeklagte, der nur wenige Monate vor dem Verbrechen aus der Haft entlassen worden war, bestreitet die Tat.

Urteil wird kommende Woche verkündet

Vor den Plädoyers hatte die Strafkammer am Mittwoch den Hinweis gegeben, dass auch eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht komme. Das Urteil soll am Mittwoch, 5. Dezember, verkündet werden.