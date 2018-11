Niedersachsen weitet Ausbildungsangebot für Häftlinge aus

Niedersachsen will mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Gefangene schaffen. Bereits im laufenden Jahr sei die Zahl der Plätze um 43 auf 1014 erhöht worden, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Für 2019 sei ein Ausbau um weitere 17 Aus- und Fortbildungsplätze geplant.

1471 Gefangene nutzten das Bildungsangebot

„Eine abgeschlossene Ausbildung ist für jeden, der ein Gefängnis verlässt, ein guter Startblock, um sich mit einem Arbeitsplatz und Geldverdienen wieder im normalen Leben zurechtzufinden“, sagte Havliza. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres betrug laut Justizministerium die Quote derer, die bei ihrer Entlassung aus der Haft bereits einen Arbeitsplatz, eine Weiterbildung oder ein Praktikum sicher hatten, 42 Prozent. Dies entsprach dem Wert des Vorjahres. Insgesamt 1471 Gefangene nutzten im Schul- und Ausbildungsjahr 2017/2018 das Bildungsangebot, 69 von ihnen machten einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Derzeit sitzen in niedersächsischen Gefängnissen 4898 Häftlinge ein, darunter 225 Frauen.