Gründung eines liberalen Islamverbands in Niedersachsen geplant

Avni Altiner, Vorsitzender der niedersächsischen Schura, dem Landesverband Niedersachsen der Muslime, bestätigte am Dienstag in Hannover entsprechende Vorbereitungen zur Gründung des liberalen Islamverbands in Niedersachsen.

Im Streit um wachsende Einflussnahme der Türkei auf die Moscheeverbände in Niedersachsen steht die Gründung eines neuen, liberalen Islamverbandes bevor. Der ehemalige langjährige Vorsitzende des Landesverbandes der Muslime (Schura), Avni Altiner, bestätigte entsprechende Vorbereitungen am Dienstag in Hannover.

Der neue unabhängige Verband solle allen Muslimen und Moscheegemeinden offenstehen. Ziel sei es, dass die in langjähriger Arbeit erzielten Erfolge und Absprachen zur Integration der Muslime in Niedersachsen „nicht den Bach heruntergingen“, sagte Altiner der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorstoß zur Gründung eines neuen Verbandes folgt auf einen Eklat beim türkischen Moscheeverand Ditib. Dessen langjähriger Landeschef Yilmaz Kilic und mit ihm der gesamte Vorstand waren am Wochenende aus Protest gegen Versuche der Einflussnahme der Türkei zurückgetreten. Landespolitiker regten daraufhin die Gründung eines neuen unabhängigen Verbandes an, der die Muslime künftig vertreten soll.

Außerdem forderten sie eine Überprüfung der weiteren Zusammenarbeit mit dem Ditib-Landesverband. „Das werden wir sehr genau zu überprüfen haben“, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gesagt. Altiner hatte die Integrationsbemühungen und Vorbereitungen zum islamischen Religionsunterricht gemeinsam mit Kilic maßgeblich vorangetrieben. Er genießt bei vielen Landespolitikern hohes Ansehen. Altiner war 2016 an der Spitze des Schura-Landesverbandes von einem Vertreter der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) abgelöst worden, die der türkischen Regierungspartei AKP nahe steht.

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete, steht Altiner aber vor einer schwierigen Aufgabe. Die türkische Religionsbehörde Diyanat nämlich hat großen Einfluss sowohl auf den Moscheeverband Ditib als auch auf die Schura, was Moscheegemeinden einen Wechsel des Verbandes schwer macht. Auch deshalb sei man in Regierungskreisen nicht allzu optimistisch, was die Organisationskraft eines neuen, integrationswilligen Islamverbands in Niedersachsen angeht, so die „FAZ“. Unterdessen pocht Ditib weiter auf seinen Hauptvertretungsanspruch der Muslime in Niedersachsen.

Der Landesverband sei die größte islamische Religionsgemeinschaft und werde sich auch zukünftig für die Interessen und Belange der Muslime in Niedersachsen und Bremen einsetzen und diese vertreten, erklärte am Dienstag der neue Ditib-Landesvorsitzende Ihsan Ünlü. „Es gibt lediglich einen Schichtwechsel am Steuer, der Kurs bleibt derselbe.“ Schon länger sah sich Ditib auf Bundes- und Landesebene dem Verdacht einer politischen Beeinflussung durch die Türkei ausgesetzt. Ünlü sprach in diesem Zusammenhang lediglich von „Unstimmigkeiten“ und Kompetenzüberschreitungen einzelner im Landesverband. „Es verletzt Hunderttausende von Musliminnen und Muslimen in Niedersachsen und Bremen, ständig mit einer Einmischung seitens der Türkei oder Bundeszentrale konfrontiert zu werden und ihnen somit ihre Mündigkeit abzusprechen.“

Fehler einzelner dürfe man nicht auf die gesamte Struktur projizieren. Ditib ist mit dem muslimischen Landesverband Schura langjähriger Partner des Landes Niedersachsen in Fragen des islamischen Religionsunterrichts, der Prävention islamistischer Radikalisierung sowie der Gefängnisseelsorge. Mit beiden Verbänden hatte das Land lange Zeit einen Staatsvertrag angestrebt, der nach dem Putschversuch in der Türkei und wachsender Kritik an einer vermuteten Einflussnahme der türkischen Regierung auf Ditib vor knapp zwei Jahren auf Eis gelegt wurde.