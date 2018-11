An den Hochschulen in Niedersachsen studieren im Wintersemester 2018/2019 mehr Menschen als je zuvor (Symbolfoto).

Hannover. Auch bundesweit gibt es an Hochschulen und Universitäten mehr Studenten – vor allem die Zahl der weiblichen Studenten steigt.

Zahl der Studenten in Niedersachsen steigt auf Rekordwert

Die Zahl der Studierenden hat in Niedersachsen zum Wintersemester 2018/19 einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag waren vorläufigen Zahlen zufolge im laufenden Semester 211.229 Studenten in Niedersachsen eingeschrieben, was einer Zunahme von 1,1 Prozent entspricht.

Mehr weibliche Studenten

Die Zahl der weiblichen Studenten nahm sogar um 2,3 Prozent auf 103.974 zu. In Bremen ging die Zahl im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozent auf insgesamt 37.674 Studierende zurück. Bundesweit ist es ein Rekordsemester: Es sind mit 2.867.500 Studenten so viele Studierende eingeschrieben wie noch nie zuvor.