Briefe an den Weihnachtsmann: Postamt in Himmelsthür öffnet

Das Weihnachtspostamt in Himmelsthür in Hildesheim hat seit Montag geöffnet. Dort beantworten der Weihnachtspostmann und vier Helfer bis Weihnachten tausende Briefe von Kindern aus Niedersachsen, Deutschland und der Welt. Knapp 3000 seien bereits angekommen, sagte ein Sprecher der Deutschen Post am...