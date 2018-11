Weihnachtsmärkte in Niedersachsen – Polizei zeigt Präsenz

Die Polizei will auch in diesem Jahr wieder mehr Präsenz auf Weihnachtsmärkten in der Region zeigen (Symbolbild).

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag in Berlin starten viele Weihnachtsmärkte in Niedersachsen erneut unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem werden mehr Polizisten als vor dem Anschlag auf Streife sein, teilweise mit Maschinenpistolen.

Einige Städte setzten auch auf Betonblockaden zur Absicherung. In Hannover wird außerdem extra eine Polizeiwache in einem Container am Rande des Weihnachtsmarktes aufgestellt. Polizeisprecher in mehreren großen Städten sagten, es gebe zwar keinen Hinweis auf eine konkrete Gefahr, eine abstrakte Gefährdung bestehe aber fort.

Hohe Präsenz in Braunschweig

In Braunschweig zeigen die Polizisten sichtbare Präsenz, sind aber auch in zivil unterwegs, etwa um Taschendiebe aufzuspüren. Um die Zufahrt zum Markt zu blockieren, kommen Absperrungen zum Einsatz, sagte Polizeisprecher Stefan Weinmeister. „Hier hat sich die Lage im Vergleich zu 2017 nicht verändert.“

In Göttingen wird es wieder Betonpoller geben. Außerdem zeigt die Polizei Präsenz. Foto: Swen Pförtner / dpa

Betonpoller in Göttingen

In Göttingen werden Betonpoller eingesetzt. Die Stadt baut aber auch auf Fußstreifen, die zum Teil gut sichtbar Waffen tragen. „Absolute Sicherheit kann es nicht geben“, sagte Rainer Nolte von der Polizei Göttingen.

Hannover stellt eine Wache in einem Container auf, an die sich Besucher wenden können. Auf Betonblockaden verzichtet die Landeshauptstadt bewusst. Der Weihnachtsmarkt sei sehr weitläufig, das mache das Absperren aller Zufahrten mit Pollern wenig sinnvoll, hieß es zur Begründung.

Zu wenig Platz in Bremen

In Bremen werden Betonpoller ebenfalls abgelehnt. „Die bieten auch keinen absoluten Schutz“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Außerdem gebe es dafür in der Hansestadt nicht genügend Platz. Stattdessen setzt die Polizei auf die Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsleuten und mobile Sperren für den Notfall.

In Oldenburg nutzen Beamte zusätzlich Videokameras zur Überwachung. An den Wochenenden unterstützen niederländische Kollegen die Polizei. Sie sollen für Besucher aus dem Nachbarland Ansprechpartner sein.