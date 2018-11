Grelles Blinklicht warnt LKW- und PKW-Fahrer vor Radlern im toten Winkel

Garbsen. Ein neues System, das Radfahrer im toten Winkel vor abbiegenden Lastwagen schützen soll, ist am Freitag deutschlandweit erstmals in Garbsen bei Hannover in Betrieb gegangen. Verhindert werden soll durch das System „Bike-Flash“, dass Lastwagenfahrer beim Rechtsabbiegen parallel fahrende Radler im...