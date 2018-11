Ein Jahr Groko in Niedersachsen: Eine erste Bilanz

Knapp ein Jahr nach Antritt der großen Koalition in Niedersachsen ziehen Gewerkschaften, Unternehmerverband sowie Städte- und Gemeindebund eine gemischte Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit. Während der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) größere Anstrengungen in der Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik fordert, mahnen die Unternehmerverbände (UVN) die rasche Umsetzung des Breitbandausbaus an und kritisiert die Einführung eines zusätzlichen Feiertags.

DGB: in bezahlbaren Wohnraum investieren

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will am Dienstag im Landtag eine Regierungserklärung zur bisherigen Arbeit der Koalition abgeben. Am 22. November 2017 hatte der Landtag die neue Landesregierung aus SPD und CDU bestätigt. Aus Sicht des DGB sollte Rot-Schwarz in Sachen Arbeitsmarktpolitik mehr Impulse setzen. „Die große Koalition muss nachbessern und ihr Engagement für tarifliche Löhne und faire Arbeit deutlich erhöhen“, sagte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh.

Das Land müsse ein ausgeweitetes Programm für Langzeitarbeitslose auflegen und mehr gegen prekäre Arbeitsverhältnisse tun. Auch müsse stärker in neuen, bezahlbaren Wohnraum investiert werden. Positiv beurteilt der DGB, dass die rot-schwarze Landesregierung die Kita-Gebühren abgeschafft und mit dem Reformationstag am 31. Oktober einen weiteren gesetzlichen Feiertag eingeführt hat.

Unternehmerverbände kritisieren neuen Feiertag

Die UVN beurteilen diesen Punkt anders. „Der zusätzliche Feiertag war Mist. Die Arbeitgeber müssen ihn bezahlen“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller. Die Landesregierung müsse nun auch ihre geplanten Vorhaben Breitbandausbau und der Digitalisierung umsetzen.

Müller lobte, dass die große Koalition in Niedersachsen insgesamt ziemlich reibungslos funktioniere - vor allem im Vergleich zu ihrem Pendant in Berlin. Auch verlaufe die Zusammenarbeit seines Verbandes mit Rot-Schwarz konstruktiver als mit der rot-grünen Vorgängerregierung.

Große Lücken in Kassen durch beitragsfreie Kitas

Auch der Städte- und Gemeindebund sieht die Arbeit nach knapp einem Jahr grundsätzlich positiv. „Aber viele kommunale Entscheidungen stehen noch in der Warteschleife“, sagte Präsident Marco Trips. Beispielsweise stehe noch die endgültige Gegenfinanzierung der beitragsfreien Kita durch das Land aus, da auf Bundesgelder gewartet werde. Dadurch hätten die Kommunen derzeit große Lücken in den Kassen.

Im Mai hatten sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände unter anderem darauf geeinigt, dass in den kommenden Jahren 48 Millionen Euro aus Bundesmitteln in einen Härtfallfond fließen sollen. Auf diese Mittel sollen Kommunen zurückgreifen, die wegen des Wegfalls der Elternbeiträge finanzielle Engpässe haben. Die Bewilligung der Bundesmittel stehen aber noch aus.