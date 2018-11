Polizeibeamte sichern Spuren nach dem Fund eines toten 16-jährigen Mädchens. Die Leiche der Jugendlichen war vor einer Grundschule entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter und Opfer sollen sich erst am Tatabend kennen gelernt haben. Dem 24-Jährigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen.

Prozessauftakt: Mord an 16-Jähriger in Barsinghausen

Ohne erkennbaren Anlass soll ein 24-Jähriger eine Jugendliche in Barsinghausen niedergeschlagen und durch Tritte und Schläge mit einem Ast getötet haben. Von Montag an muss sich der Mann wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Der Angeklagte soll die 16-Jährige Mitte Juni am Bahnhof getroffen und sie zunächst auf ihrem Heimweg begleitet haben. Die Leiche des Mädchens wurde am nächsten Tag vor einer Grundschule entdeckt. Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es nicht.

Der Angeklagte streitet die Tat ab

Der 24-Jährige bestreitet die Tat. Er saß bereits in der Vergangenheit in Haft. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Die Ermittler prüfen nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch, ob der Mann für ein weiteres Verbrechen in dem kleinen Ort westlich von Hannover verantwortlich sein könnte. Nur wenige Straßen vom Fundort der getöteten Jugendlichen entfernt war im April die Leiche einer 55-Jährigen gefunden worden. Auch sie starb durch massive Gewalt.