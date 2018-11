Angebot unter den Erwartungen

Die Tage der Entscheidung stehen an am Sonnenberg. Voraussichtlich Mitte kommender Woche wird Michael Sonderfeld, derzeitiger Pächter des alpinen Skigebiets im Harz, bekannt geben, ob er das Übernahme-Angebot aus der Stadt Braunlage annimmt. Sonderfeld will die Lifte aus gesundheitlichen Gründen...