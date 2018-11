In die Internetstraße, bitte!

Wir machen heute mal einen kleinen Ausflug: Zunächst geht es in den Promilleweg, um die Beamtenlaufbahn besser zu ertragen. Dann folgen Abstecher in die Tangabucht und den Spannerweg, bevor das Navi nur noch ein Ziel kennt: zur Hölle. Wer bisher dachte, Straßen in Deutschland würden ausschließlich...