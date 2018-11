Hannover. Ministerpräsident Weil stellt hohe Finanzmittel des Landes in Aussicht. Bis 2030 sollen 40.000 neue Sozialwohnungen in Niedersachsen entstehen.

Niedersachsen will sozialen Wohnungsbau stärker fördern

Niedersachsens Landesregierung will die Zahl der neu gebauten Sozialwohnungen im Land von heute jährlich 1.000 auf 4.000 steigern. Ziel sind 40.000 neue Sozialwohnungen bis zum Jahr 2030, sagte Bauminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch auf einem Fachkongress in Hannover.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellte Finanzmittel des Landes „in substanzieller Höhe“ in Aussicht. Daneben sollen die Empfehlungen eines im März von Verbänden, Kammern und Kommunen gegründeten „Bündnisses für bezahlbares Wohnen“ umgesetzt werden. Sie sehen unter anderem die Ausweisung günstigen Baulands und digitalisierte Baugenehmigungsverfahren vor. Anfang 2019 sollen die Förderbedingungen neu gefasst werden.

Ankündigung stößt auf Zustimmung

Angesichts steigender Mieten wird es für einkommensschwache Familien zunehmend schwieriger, erschwinglichen Wohnraum zu finden. Weils Ankündigung, für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zusätzliche Mittel bereitzustellen, stieß bei den kommunalen Spitzenverbänden wie auch den Regierungsparteien CDU und SPD auf Zustimmung.

Bürokratisches System als Problem

Die oppositionellen Grünen rügten den unverbindlichen Charakter der Empfehlungen und forderten die Schaffung einer eigenen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebung (NSGB) mahnte zudem, Fördergelder nicht nur in Großstädte zu leiten. „Wir brauchen Investitionen im Umland“, betonte NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek. Dort gebe es hohen Nachholbedarf. Probleme mache zudem das bürokratische System der Auftragsvergaben.