Skurrile Verschwendungen – Steuerzahler legen Schwarzbuch vor

Ein Wolfs-Rettungswagen für verletzte Wölfe steht bei seiner Vorstellung in einem Wald.

Seit Jahren unbenutzte Deich-Durchfahrten oder Wolfsanhänger, zu enge Brücken für Landmaschinen oder mangelnde Aufsicht der Sozialbehörden: Der Bund der Steuerzahler hat erneut die schlimmsten und skurrilsten Fälle von Steuerverschwendung in diesem Jahr aufgelistet.

Bei ihrer Suche nach fahrlässigem Umgang mit Steuergeldern stießen die Kritiker auf zahlreiche Fälle in Niedersachsen und Bremen. In ihrem Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung“ listen sie beispielhaft insgesamt zwölf solcher Beispiele aus beiden Bundesländern auf, in denen Kommunen laut Steuerzahlerbund leichtfertig Geld aus dem Fenster werfen.