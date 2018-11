Auto landet in Osterode nach Unfall auf Mauer

Kurioser Anblick für die Polizei nach einem Unfall in Osterode im Harz: Auf der Mauer vor einem Autohaus in der Petershütter Allee stand ein VW-Golf. Das teilte die Polizei mit. Offenbar war das die Folge eines Unfalls, bei dem der 58-jährige Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Auf Höhe des Autohauses prallte der Golf gegen eine Straßenlaterne und kam dann exakt auf der Mauer zum Stehen.

Fahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden

Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Bei dem Unfall wurden auch zwei Fahrzeuge auf dem Hof des Autohauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 26.500 Euro.

wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 26500,-- Euro.