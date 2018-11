Messerattacke – Streit in Flüchtlingsheim endet tödlich

Oldenburg. In Oldenburg ist ein 28-Jähriger am Sonntagabend mit mehreren Messerstichen getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist 25 Jahre alt.

Ein 28 Jahre alter Sudanese ist auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Oldenburg erstochen worden. Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen 25 Jahre alten Asylbewerber vorläufig fest. Der Tatverdächtige stammt aus der Republik Südsudan, die sich 2011 vom Sudan abspaltete.

Zwischen beiden Männer soll es am Sonntagabend laut Zeugenaussagen zunächst einen verbalen Streit gegeben haben, in dessen Verlauf der 25-Jährige ein Messer gezogen und mehrfach auf sein Opfer eingestochen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt.

Umfangreiche Ermittlungen hätten die Beamten auf die Spur des jungen Mannes geführt, der in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in Oldenburg festgenommen worden sei, hieß es. Der Mann verfügt aufenthaltsrechtlich über eine Duldung. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.