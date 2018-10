Attentäter will doch im Abu-Walaa-Prozess aussagen

Abu Walaa (rechts), mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, steht mit bedecktem Kopf in einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts und spricht mit seinem Verteidiger Peter Krieger.

Der Attentäter auf den Sikh-Tempel in Essen, Yusuf T., will nun doch als Zeuge in dem IS-Prozess gegen den Hildesheimer Prediger Abu Walaa und vier Mitangeklagte auftreten. „Mein Mandant ist bereit, auszusagen“, bestätigte sein Anwalt, Burkhard Benecken, gegenüber unserer Zeitung. Das Oberlandesgericht in Celle hat Yusuf T. für Dezember geladen.

Gegenüber Ermittlungsbeamten hatte der Gelsenkirchener Abu Walaa und seine mutmaßlichen Helfer vor Monaten aus der Haft heraus stark belastet. Sie seien verantwortlich für seine Radikalisierung gewesen. Der Prediger und der Koranlehrer Hasan C. aus Duisburg hätten zudem ihre Zustimmung für den Anschlag auf den Sikh-Tempel am 16. April 2016 in Essen gegeben, bei dem drei Menschen verletzt worden waren, hieß es nach Aussagen der Ermittler. Doch als der 18-Jährige im August im IS-Prozess aussagen sollte, machte er überraschend einen Rückzieher. Die Polizei hätte ihn zwar ausführlich zu den Angeklagten befragt, ihn aber darüber im Unklaren gelassen, dass ein weiteres Verfahren gegen ihn selbst läuft, sagte Benecken. Darin geht es um die Gründung einer terroristischen Vereinigung im Inland: Yusuf T. soll der Whatsapp-Gruppe „Unterstützer des Islamischen Kalifats“ vorgestanden haben, einem Zirkel von 13 Jugendlichen, aus dem auch die drei Sikh-Tempel-Attentäter hervorgingen. „Mein Mandant war zunächst verärgert darüber, dass er von diesem Verfahren nichts wusste“, so der Anwalt aus Marl. Dass Yusuf T. nun doch aussagen wolle, passe zu seiner Entwicklung: Er habe mit der Vergangenheit abgeschlossen, will der Szene den Rücken kehren.

Abu Walaa und vier Mitangeklagte müssen sich seit mehr als einem Jahr wegen Unterstützung und IS-Mitgliedschaft verantworten. Für die Aussage von Yusuf T. hat das Gericht vorerst sieben Verhandlungstage angesetzt. Niedersachsen