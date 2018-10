Kohlenmonoxid-Grenzwerte beim Moorbrand in Meppen überschritten

Meppen. Nach den Messungen lag dieser an einer Stelle jedoch bei 20 ppm, an anderen zwischen 12 und 14 ppm. Die empfohlene Obergrenze liegt weit darunter.

Bei dem Moorbrand im Kreis Emsland sind zumindest kurzzeitig die Grenzwerte für Kohlenmonoxid überschritten worden. Die Kreisfeuerwehr Leer hatte nach einem Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ bei Messungen im Auftrag der Bundeswehr in der Nacht vom 18. auf den 19. September an mehreren Stellen deutlich erhöhte Werte gemessen. Daraufhin habe die Feuerwehr weitere Kontrollen in den nächsten Stunden empfohlen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Janßen am Montag. „Dieser Empfehlung ist die Bundeswehr nicht nachgekommen.“

Kohlenmonoxid ist ein starkes Atemgift, das das Nervensystem schädigen und in größeren Mengen auch tödlich sein kann. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, über einen Zeitraum von acht Stunden einen Grenzwert von etwa 9 ppm (Parts per million) nicht zu überschreiten. Nach den Messungen der Kreisfeuerwehr lag dieser an einer Stelle jedoch bei 20 ppm, an anderen zwischen 12 und 14 ppm.

Die Feuerwehr hatte in der Nacht zum 19. September nach eigenen Angaben die Kohlenmonoxidkonzentration an mehr als 20 Stellen gemessen - allerdings nur etwa 20 Minuten lang. Um zu entscheiden, ob eine Evakuierung des Gebiets oder andere Maßnahmen nötig sind, hätten die Messungen jedoch über einen längeren Zeitraum erfolgen müssen. Die Bundeswehr wollte sich zu dem Bericht zunächst nicht äußern und kündigte an, die Messergebnisse mit einer Erklärung im Laufe des Montags veröffentlichen zu wollen.