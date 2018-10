Brückenarbeiten der Bahn in Hannover kommen voran

Die Arbeiten zur Erneuerung einer Bahnbrücke in Hannover, die noch für eine Woche den Verkehr auch bundesweit beeinträchtigen, kommen voran. Inzwischen ist der größere Teil der 140 Jahre alten Bahnüberführung unmittelbar am Hauptbahnhof abgetragen, so dass mit dem Einbringen von Behelfsbrücken für die zahlreichen Gleise begonnen werden kann. Bis auf ein einziges Gleis mussten sämtliche Richtung Süden und Osten führenden Gleise für die Arbeiten abmontiert werden. Deswegen fallen zahlreiche Züge aus und viele IC- und ICE-Züge werden umgeleitet.