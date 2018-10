Hannover: Polizei mit Schwerpunkteinsatz gegen Drogenkriminalität

Eine Polizistin zeigt bei einer Kontrolle gefundenes Marihuana. Bei einem Schwerpunkteinsatz im Steintorviertel hat die Polizei Hannover in der Nacht auf den Tag der Deutschen Einheit erneut Drogenkriminalität bekämpft.

Bei einem Schwerpunkteinsatz ist die Polizei Hannover in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit erneut gegen Drogenkriminalität vorgegangen. „Kriminalität schläft nicht und kennt keinen Feiertag“, sagte Dirk Hallmann, Leiter der zuständigen Polizeistation. Ziel sei es, Präsenz zu zeigen, die fortwährende Drogenkriminalität in der Innenstadt einzudämmen und gegen die Strukturen des Drogenhandels zu ermitteln. Mit Zivilfahndern und einer kleineren Einsatzgruppe wurden in der Nacht 112 Menschen kontrolliert. 14 mal fanden die Polizisten Drogen wie Marihuana, Crack und Amphetamine. Gegen 33 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Reinheitsgehalt der Drogen steigt

Besonders viel gehandelt wird nach Polizeiangaben in Hannover derzeit Kokain. Das große Angebot sorge dafür, dass der Reinheitsgehalt des Kokains steige und der Preis sinke. Im vergangenen Jahr bearbeitete die Polizei Hannover 6852 Rauschgiftdelikte – fast tausend mehr als noch vier Jahre zuvor. Die erhöhte Zahl liegt vor allem auch an vermehrten Kontrollen seitens der Polizei. „Je mehr wir kontrollieren, desto mehr Delikte stellen wir fest“, sagte ein Polizeisprecher zu der viele Beamte bindenden Aufgabe.

