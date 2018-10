Brückenarbeiten in Hannover behindern Bahnverkehr

Der Bahnverkehr wird seit Montag durch die Erneuerung einer Bahnbrücke in Hannover massiv beeinträchtigt. Während zwei Wochen können deshalb sehr viele Regional- und Fernzüge den Hauptbahnhof nicht ansteuern und stoppen an Ausweichstationen. Etliche Verbindungen fallen auch aus, viele Züge brauchen mehr Zeit.

Reparaturarbeiten nach mutmaßlichem Brandanschlag

Obwohl die Bahn die Arbeiten in einem Ersatzfahrplan berücksichtigt, kam es am Montagmorgen zu massiven Verspätungen im Fernverkehr in Nord-Süd-Richtung. Der Grund dafür sind andauernde Reparaturarbeiten nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf Bahninstallationen in Meckelfeld bei Hamburg vom vergangenen Freitag. ICE-Züge mussten daher teils umgeleitet werden.