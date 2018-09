Opposition im Landtag fordert mehr Einfluss

. Der Ernstfall droht in wenigen Monaten. Noch in diesem Jahr will Niedersachsens SPD/CDU-Koalition das neue Polizeigesetz verabschieden. Während die AfD das Vorhaben mittragen will, lehnen es Grüne und FDP als erheblichen Eingriff in die Bürgerrechte ab. Die beiden Oppositionsfraktionen würden die...