Zahl der Sexualdelikte an Niedersachsens Schulen stark gestiegen

Die Zahl der Sexualdelikte an Schulen hat in Niedersachsen in den vergangenen Jahren kräftig zugenommen. Von 68 Taten 2012 stieg die Zahl der Fälle auf 95 im Jahr 2016 und 180 im Jahr 2017, wie das Landeskriminalamt in Hannover mitteilte. Fast alle Fälle konnten aufgeklärt werden, der überwiegende Teil der Tatverdächtigen waren minderjährige Deutsche. Der Hauptgrund für die Zunahme ist nach LKA-Angaben die wachsende Verbreitung von Smartphones, mit denen Schüler Bilder und Filme mit pornografischem Inhalt verschicken. Aus der Mehrzahl der anderen Bundesländer berichtet „huffingtonpost.de“ von einem ähnlichen Trend. Aus Bremen gab es zunächst keine Angaben.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder