Althusmann will sich für Moorbrand-Medaille einsetzen

Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat vorgeschlagen, die Helfer beim Löscheinsatz wegen des Moorbrandes mit einer Verdienstmedaille auszuzeichnen. „Wir erleben im Emsland ein großartiges bürgerschaftliches Engagement, das die Menschen im ganzen Land zusammenschweißt“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister am Dienstag nach einer Sitzung der CDU-Landtagsfraktion. Die Stiftung einer Moorbrand-Medaille solle ein deutliches Zeichen des Dankes für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, der Polizei, der Bundeswehr und der Verwaltung sowie ehrenamtlichen Entscheidungsträger sein. Daher werde er sich in der Landesregierung für dieses Projekt einsetzen.

Mehr als 1600 Helfer sind derzeit auf dem Bundeswehrtestgelände in Meppen damit beschäftigt, den durch einen Raketentest ausgelösten Brand im Moor zu löschen. Seit dieser Woche sind dort auch Feuerwehren aus der Region im Einsatz. Schon in der Vergangenheit hat Niedersachsen Helfer für Einsätze bei größeren Katastrophenfällen ausgezeichnet. So erhielten die Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer bei der Brandkatastrophe in der Lüneburger Heide 1975 eine Gedenkmedaille, ebenso wurden alle Helfer bei der Hochwasserkatastrophe 2013 ausgezeichnet.