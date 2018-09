Unbekannte scheitern an Geldautomaten-Sprengung im Kreis Nienburg

Wieder haben Unbekannte versucht, in Niedersachsen einen Geldautomaten aufzusprengen. Bei der Attacke im Vorraum einer Bank in Hoya (Kreis Nienburg) sei es den Tätern in der Nacht zum Dienstag aber nicht gelungen, das in den Automaten eingeleitete Gas zu zünden, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien deshalb auch nicht an die Geldkassette gelangt.

In Niedersachsen hat es seit Jahresbeginn schon mehr als 40 versuchte oder vollendete Sprengungen von Geldautomaten gegeben. Dabei wurden in einer Reihe von Fällen fünfstellige Geldbeträge erbeutet. Zuletzt war in der vergangenen Woche ein Geldautomat in Göttingen aufgesprengt worden.