Das Endlager-Wissen soll nicht sterben

Gegen das Aus für das „Institut für Wissensanalyse und Wissenssynthese“ (IWW) in Goslar braut sich heftiger Unwille im Landtag zusammen. „Da wird an der falschen Stelle gespart“, sagte der SPD-Abgeordnete Marcus Bosse am Montag im Umweltausschuss des Landtags. Von einer sträflichen...