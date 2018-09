Wegen Unfallgefahr: Zahl der Bahnübergänge in Niedersachsen sinkt

Ein beschrankter Bahnübergang mit Rotlicht sperrt die Landesstrasse 190 in Elze-Bennemühlen. Die Deutsche Bahn, die Bundespolizei und der ADAC planen am 18. September in Mellendorf eine Aktion für die Sicherheit an Bahnübergängen.

Wegen regelmäßiger Unfälle und gefährlicher Situationen an Bahnübergängen zieht die Bahn in Niedersachsen und Bremen immer mehr dieser Übergänge aus dem Verkehr. In den vergangenen fünf Jahren seien in Niedersachsen bereits 20 Bahnübergänge geschlossen worden, teilte die Deutsche Bahn mit. In einigen Fällen gibt es jetzt ersatzweise Brücken oder Unterführungen, in anderen Fällen müssen die Menschen jetzt auf andere Überwege ausweichen. Dutzende weitere Bahnübergänge wurden mit Blinklichtern und Schranken ausgestattet oder die bereits bestehende Sicherung wurde weiter verbessert. Regelmäßig werben Bahn, ADAC und Bundespolizei auch vor Ort für ein sicheres Überqueren von Bahnübergängen, an diesem Dienstag in Mellendorf bei Hannover.

Unfallursache Leichtsinn

Nach den jüngsten verfügbaren Daten kam es 2016 in Niedersachsen zu 20 Zusammenstößen an Bahnübergängen, in Bremen gab es keine Unfälle. Die meisten Unglücke könnten mit mehr Wachsamkeit im Straßenverkehr allerdings vermieden werden. Nach einer bundesweiten Untersuchung solcher Unfälle sind meist die beteiligten Auto- und Radfahrer oder Fußgänger Schuld. In 70 Prozent der Fälle missachteten sie aus Unaufmerksamkeit oder Leichtsinn die Warnlichter, in 16 Prozent der Unfälle umgingen sie geschlossene Halbschranken. Elf Prozent der Kollisionen ergaben sich durch einen Rückstau oder das Rangieren oder Liegenbleiben eines Wagens auf dem Überweg. In einzelnen Fällen gab es auch technische Fehler am Bahnübergang.

2134 Bahnübergänge in Niedersachsen

Zuletzt erfasste Ende August ein Regionalzug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Landesbergen bei Nienburg ein Traktorgespann. Sowohl der Traktorfahrer als auch der Zugführer wurden leicht verletzt. Der Traktorfahrer hatte den Zug zunächst übersehen, im letzten Moment aber zurückgesetzt. Wenige Tage zuvor rammte ein Zug auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Vechta einen Autoanhänger, der Lokführer und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Der Autofahrer war zuvor trotz blinkenden Rotlichts mit seinem Wagen und einem Verkaufsanhänger über den Bahnübergang gefahren.

Wie die Bahn mitteilte, gibt es derzeit noch 2134 Bahnübergänge in Niedersachsen, in Bremen sind es 22. 1409 Bahnübergänge in Niedersachsen sind technisch mit Schranken oder Blinklichtern gesichert, 725 zumeist schwach frequentierte Überwege an Nebenstrecken haben keine Sicherung. In Bremen ist nur ein Überweg nicht gesichert. dpa