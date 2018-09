Niedersachsen erwartet die letzten Hochsommertage

Göttingen. Unter Hochdruckeinfluss solle es am Dienstag an der Küste etwa 26. im Binnenland wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch wärmer.

Niedersachsen erlebt nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die letzten Hochsommertage des Jahres. Unter Hochdruckeinfluss solle es am Dienstag an der Küste etwa 26 und im Binnenland sogar bis zu 31 Grad Celsius warm werden, sagte eine DWD-Sprecherin am Montag. Selbst im Oberharz werde das Thermometer auf gut 25 Grad klettern. Dabei sei es im ganzen Land fast wolkenlos. Auch am Mittwoch bleibe es noch sehr freundlich bei bis zu 29 Grad.

Am Ende der Woche wird es wechselhaft

Am Donnerstag schlage das Wetter dann langsam um, sagte die Sprecherin. Ein Tiefausläufer werde in der Nacht zum Freitag Regen und kühlere Temperaturen mit sich bringen. Tagsüber würden dann maximal noch 21 Grad erreicht. Insgesamt werde das Wetter auch danach eher wechselhaft und kühler bleiben, sagte die DWD-Sprecherin. Der große Regen mit lang anhaltenden Niederschlägen, auf den zum Beispiel die Wasserversorger warten, sei vorerst aber nicht in Sicht.

Weniger Regen gab es im Harz nie

Die Talsperren im Harz, aus denen weite Teile Niedersachsens und Bremens mit Trinkwasser versorgt werden, haben sich unterdessen weiter geleert. Innerhalb von zehn Tagen verringerte sich der Inhalt der sechs großen Stauseen im Westharz um 4,76 Millionen auf 77,73 Millionen Kubikmeter. Der Füllungsgrad betrug am Montag damit noch durchschnittlich 43 Prozent. Im Harz hat es nach Angaben der Harzwasserwerke in diesem Sommer so wenig geregnet wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1857. dpa