PKW im Mittellandkanal in Hannover versenkt: Verdächtiger gefasst

Im Fall eines gestohlenen und anschließend im Mittellandkanal versenkten Autos hat die Polizei einen 25 Jahre alten Mann festgenommen. Er und ein 24-Jähriger sollen in der Nacht zum Donnerstag in eine Autowerkstatt in Hannover eingebrochen sein und einen Tresor mit teurem Gerät gestohlen haben.

Komplize ist noch auf der Flucht

Für den Transport entwendeten sie wohl den Geländewagen, den sie später im Kanal versenkten. Der Gefasste sitzt nun im Gefängnis, weil er wegen einer anderen Straftat mit Haftbefehl gesucht wurde. Sein mutmaßlicher Komplize war am Freitag noch auf der Flucht. dpa