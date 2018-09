Einwohnerzahl in Niedersachsen um 17 000 gestiegen

Die Zahl der Einwohner in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr um gut 17 000 auf knapp 7,963 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, entspricht dies einem Zuwachs von 0,2 Prozent. Bundesweit stieg die Bevölkerungszahl um 0,3 Prozent auf 82,8 Millionen.

Mehr Zu- als Abwanderer

Den stärksten Anstieg unter den Bundesländer verzeichneten Hamburg und Berlin (jeweils 1,1 Prozent). In mehreren Bundesländern sank die Bevölkerungszahl, davon am deutlichsten in Sachsen-Anhalt (minus 0,6 Prozent). In Bremen stieg die Einwohnerzahl um 2300 oder 0,3 Prozent auf 681 000. Der allgemeine Bevölkerungszuwachs ist nach Angaben der Statistiker darauf zurückzuführen, dass 405 000 Personen mehr zu- als abwanderten. dpa